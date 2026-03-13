“Non ho dolori forti, ma sento che qualcosa non va”.

Paola riferiva gonfiore lieve, pelle spenta e stanchezza. Esiste una forma di infiammazione intestinale lieve e cronica che non dà sintomi acuti ma altera il benessere generale. Spesso è legata a disbiosi, alimentazione ricca di zuccheri e stress.

Segnali:

gonfiore ricorrente

alternanza intestinale

stanchezza

pelle meno luminosa

Nel suo caso ho lavorato su:

probiotici specifici

glutammina per sostenere la mucosa

per sostenere la mucosa omega 3 per modulare l’infiammazione

per modulare l’infiammazione malva e aloe per azione lenitiva

Con il tempo i sintomi si sono attenuati. L’infiammazione lieve non va ignorata. Se senti che il tuo intestino non è più come prima, vieni a parlarne in farmacia.