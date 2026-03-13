Farmacia 3.0: quando l’intestino è infiammato – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Non ho dolori forti, ma sento che qualcosa non va”.
Paola riferiva gonfiore lieve, pelle spenta e stanchezza. Esiste una forma di infiammazione intestinale lieve e cronica che non dà sintomi acuti ma altera il benessere generale. Spesso è legata a disbiosi, alimentazione ricca di zuccheri e stress.
Segnali:
- gonfiore ricorrente
- alternanza intestinale
- stanchezza
- pelle meno luminosa
Nel suo caso ho lavorato su:
- probiotici specifici
- glutammina per sostenere la mucosa
- omega 3 per modulare l’infiammazione
- malva e aloe per azione lenitiva
Con il tempo i sintomi si sono attenuati. L’infiammazione lieve non va ignorata. Se senti che il tuo intestino non è più come prima, vieni a parlarne in farmacia.