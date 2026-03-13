Tragedia nel pomeriggio a Roccadaspide, in località Difesa, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna all’interno di un pozzo.

Si tratta di una 58enne del posto che da alcuni giorni non dava sue notizie. La sorella, preoccupata, si è recata presso la sua abitazione e non trovandola ha avviato le ricerche insieme ad alcuni vicini di casa. Dopo alcune ore la vittima è stata trovata in un pozzo rurale, profondo circa 3 metri e mezzo, in un’area boschiva non distante dall’abitazione.

Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per il recupero del corpo.

Presenti per tutti i rilievi del caso i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Franco Chiumiento, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, e gli agenti della Polizia Locale. Resta da chiarire se si sia trattato di un fatale incidente o di un gesto volontario.

Sulla salma della 58enne è stato disposto l’esame esterno che sarà effettuato nella giornata di domani presso l’ospedale di Eboli.

La notizia è stata accolta con tristezza nella comunità dove la donna era conosciuta.