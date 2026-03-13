Lo comunica il Direttore Generale dell’Aor “San Carlo”, Giuseppe Spera, evidenziando come “l’aumento delle attività rientra in una precisa visione aziendale orientata alla valorizzazione degli ospedali di base come punti di riferimento per le cure a bassa e media complessità. Rappresenta un investimento significativo in termini di organizzazione, risorse professionali e ottimizzazione degli spazi, volto a migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza”.

L’ampliamento delle fasce orarie dedicate alla chirurgia ambulatoriale coinvolge le unità operative di Oculistica, Chirurgia Generale e Otorinolaringoiatria e consente di assistere un numero più elevato di pazienti affetti da patologie trattabili in regime ambulatoriale.

Si tratta di interventi sempre più diffusi che non prevedono prericovero né degenza e permettono al paziente di tornare a casa nella stessa giornata. I vantaggi sono concreti: da un lato si assicura un percorso assistenziale rapido, appropriato e sicuro, dall’altro si contribuisce alla riduzione dei tempi di attesa, confermando così l’impegno e l’attenzione dell’Aor “San Carlo” nel garantire un’assistenza efficiente e centrata sui bisogni del paziente.