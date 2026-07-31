“Dottore, ogni mattina faccio fatica persino a togliere la fede. Poi, nel giro di qualche ora, le mani tornano quasi normali. Perché succede?”

È una domanda che ascolto molto più spesso di quanto si possa immaginare. A farmela sono soprattutto donne tra i quarantacinque e i sessant’anni, persone attive, che lavorano, guidano, scrivono al computer, si occupano della famiglia e che convivono con un piccolo disturbo che, giorno dopo giorno, inizia a diventare fastidioso. Non è un dolore importante. Non è una malattia evidente. È quella sensazione di mani rigide, dita più grosse del solito, anelli che stringono e difficoltà a chiudere completamente il pugno appena svegli.

Qualche settimana fa entrò in farmacia una donna di cinquantadue anni. Lavora come impiegata amministrativa, trascorre gran parte della giornata seduta davanti al computer e la sera torna a casa ancora con molte cose da fare. Dorme poco, beve meno acqua di quella che dovrebbe e mi racconta che al mattino le dita sembrano “appartenere a un’altra persona”. Dopo colazione e qualche ora di lavoro il gonfiore diminuisce quasi del tutto.

Noi siamo abituati a pensare al gonfiore come a un problema localizzato. Se si gonfiano le mani, cerchiamo la causa nelle mani. Ma il corpo non ragiona così. Il corpo lavora come un’orchestra: quando uno strumento cambia ritmo, spesso è tutta la musica che sta cambiando.

Durante la notte il nostro organismo continua a lavorare. Ripara i tessuti, riequilibra gli ormoni, regola i liquidi e coordina migliaia di reazioni biologiche. Quando questo equilibrio funziona bene, al mattino ci alziamo riposati e pronti ad affrontare la giornata. Quando invece qualcosa rallenta questo delicato meccanismo, il corpo inizia a lasciare piccoli segnali. Le mani gonfie possono essere uno di questi.

Molte persone pensano immediatamente alla ritenzione idrica. In effetti una parte del problema può dipendere proprio dalla distribuzione dei liquidi durante la notte. Restando molte ore in posizione orizzontale, i liquidi si redistribuiscono diversamente rispetto a quando siamo in piedi. Ma questa spiegazione, da sola, non basta.

Perché alcune persone si svegliano con mani perfettamente normali e altre hanno dita rigide quasi ogni mattina? La risposta è più ampia e coinvolge diversi sistemi che lavorano insieme.

Penso sempre al sistema circolatorio come a una rete di strade. Il sangue porta ossigeno e nutrienti, mentre il sistema linfatico raccoglie i liquidi in eccesso e li riporta progressivamente in circolo. Se questa rete rallenta, anche leggermente, una parte dei liquidi tende a trattenersi nei tessuti. Ma il sistema linfatico non possiede un cuore che lo spinga. Dipende dal movimento dei muscoli, dalla respirazione, dall’idratazione e dall’equilibrio generale dell’organismo.

Ecco perché chi conduce una vita molto sedentaria, beve poco, dorme male o attraversa periodi di forte stress può iniziare a notare questi piccoli cambiamenti.

C’è poi un altro protagonista silenzioso: l’infiammazione di basso grado. Non parlo dell’infiammazione che provoca febbre o dolore intenso. Mi riferisco a quella condizione più discreta che può svilupparsi lentamente nel tempo, favorita da alimentazione poco equilibrata, stress cronico, sonno insufficiente e scarsa attività fisica. È una sorta di “rumore di fondo” dell’organismo che altera gradualmente il modo in cui i tessuti gestiscono i liquidi.

Anche il sistema nervoso ha un ruolo molto più importante di quanto immaginiamo. Quando viviamo settimane o mesi in uno stato di tensione continua, il cortisolo e gli altri mediatori dello stress modificano numerose funzioni del nostro organismo, compresa la regolazione dei liquidi e la qualità del recupero notturno. È per questo che molte persone mi raccontano di avere mani più gonfie proprio nei periodi più intensi della loro vita. Ed è qui che, durante la consulenza, dico sempre una frase che sorprende:”Il problema non sono le mani. Le mani stanno raccontando come il tuo corpo sta gestendo il riposo, l’infiammazione, la circolazione e l’equilibrio dei liquidi”.

In quel momento vedo cambiare l’espressione delle persone. Smettono di guardare soltanto le dita e iniziano a guardare l’organismo nel suo insieme.

Perché il vero messaggio non è che le mani sono gonfie. Il vero messaggio è che il corpo, approfittando del silenzio della notte, sta cercando di attirare la nostra attenzione su un equilibrio che lentamente si sta modificando. E quando impariamo ad ascoltare questi piccoli segnali, spesso possiamo intervenire molto prima che diventino problemi più importanti.

Quando spiego questo ai miei clienti, quasi sempre mi fanno la stessa domanda: “Quindi cosa devo mettere sulle mani?”. È una reazione comprensibile. Siamo abituati a pensare che il punto in cui compare il disturbo coincida sempre con il punto in cui nasce il problema. Ma il corpo funziona diversamente. Le mani sono soltanto il luogo in cui il messaggio diventa visibile. L’origine, molto spesso, è altrove.

L’errore più frequente è cercare una soluzione immediata senza osservare il quadro generale. C’è chi riduce drasticamente l’acqua pensando che il gonfiore dipenda dal bere troppo. In realtà accade spesso il contrario: quando l’organismo riceve poca acqua tende a trattenerla con maggiore facilità. Altri eliminano completamente il sale per qualche giorno, senza considerare che il vero problema non è quasi mai un singolo alimento, ma un’alimentazione ricca di prodotti industriali, salumi, snack e cibi pronti, nei quali il sodio è presente in quantità elevate e spesso nascosto.

Anche la sedentarietà contribuisce più di quanto immaginiamo. Passare molte ore seduti rallenta il lavoro della muscolatura, che rappresenta una vera pompa per la circolazione sanguigna e linfatica. Durante il sonno il sistema linfatico continua a lavorare, ma se durante il giorno è stato poco stimolato, il corpo può impiegare più tempo a riequilibrare i liquidi. Ecco perché in molte persone il gonfiore migliora spontaneamente dopo essersi alzate, aver camminato e iniziato a muoversi.

Un altro aspetto che considero importante è la qualità del recupero notturno. Molti mi dicono: “Dormo sette ore”. Ma quando approfondiamo scopriamo che il sonno è frammentato, poco profondo o accompagnato da un continuo stato di tensione. Dormire e recuperare non sono la stessa cosa. Durante la notte il corpo dovrebbe regolare gli ormoni, controllare i processi infiammatori e riequilibrare i liquidi. Se questo lavoro viene disturbato, il mattino successivo possono comparire piccoli segnali come mani gonfie, viso appesantito o una sensazione generale di rigidità.

Anche l’alimentazione può fare molto. Consiglio spesso di aumentare il consumo di verdura fresca, frutta di stagione, legumi e alimenti naturalmente ricchi di potassio, limitando invece i cibi molto salati e quelli altamente processati. Bere in modo regolare durante la giornata, senza aspettare di avere sete, aiuta il corpo a mantenere un miglior equilibrio dei liquidi. È una di quelle abitudini semplici che, nel tempo, possono fare una grande differenza.

Quando il quadro lo richiede, può essere utile sostenere fisiologicamente il microcircolo e il drenaggio. Fitoterapici come centella asiatica, vite rossa e rusco possono favorire il benessere della circolazione venosa e della funzionalità dei piccoli vasi, aiutando il corpo a gestire meglio il ristagno dei liquidi. Non agiscono come una soluzione immediata, ma accompagnano l’organismo nel recupero del suo equilibrio fisiologico. Se invece prevale una sensazione diffusa di pesantezza e ritenzione, la betulla può rappresentare un valido supporto per favorire il naturale drenaggio dei liquidi corporei, sempre all’interno di un percorso personalizzato.

Quando il gonfiore si accompagna a stanchezza persistente, difficoltà di recupero e tensione continua, non mi fermo mai alle mani. In questi casi può essere utile valutare anche un sostegno al sistema nervoso. Il magnesio contribuisce al normale funzionamento della funzione muscolare e del sistema nervoso, mentre in alcune persone che vivono periodi di stress prolungato adattogeni come l’Ashwagandha possono aiutare l’organismo a migliorare la propria capacità di adattamento. Non perché eliminino direttamente il gonfiore, ma perché aiutano il corpo a ritrovare quell’equilibrio generale che spesso è all’origine del problema.

C’è poi un consiglio molto semplice che do spesso in farmacia e che molte persone sottovalutano. Appena svegli, prima ancora di prendere il telefono, prova a dedicare cinque minuti al movimento. Apri e chiudi lentamente le mani, ruota i polsi, fai qualche respiro profondo e concediti una breve passeggiata appena possibile. Sono piccoli gesti che riattivano la circolazione e il sistema linfatico molto più di quanto si immagini.

La lezione più importante che ho imparato in tutti questi anni è che il corpo raramente manda segnali casuali. Quando ogni mattina ti svegli con le mani gonfie, non ti sta dicendo semplicemente che hai trattenuto un po’ d’acqua. Ti sta raccontando come stanno lavorando il tuo recupero, la tua circolazione, il tuo stile di vita e il tuo equilibrio interno.

Per questo motivo ti invito a non considerare quel piccolo disturbo come qualcosa da sopportare o da coprire con una soluzione veloce. Ascoltalo. Chiediti se stai dormendo davvero bene, se ti stai muovendo a sufficienza, se stai bevendo abbastanza, se lo stress sta occupando troppo spazio nella tua vita.

Se anche tu ogni mattina fai fatica a togliere un anello o senti le dita rigide appena sveglio, passa in farmacia o chiamami. Non per cercare semplicemente un rimedio contro il gonfiore, ma per capire insieme quale messaggio il tuo organismo sta cercando di inviarti.

Perché il mio lavoro, come Farmacista di Famiglia, non è soltanto consigliarti un integratore o una pianta officinale. È aiutarti a leggere quei piccoli segnali che il corpo ci manda ogni giorno e accompagnarti verso un equilibrio che duri nel tempo.