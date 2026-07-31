Più efficienza e tempi rapidi per il Voucher Sportivo destinato ai minori della Campania. All’esito della riunione operativa, presieduta dall’assessora regionale Fiorella Zabatta, è stata definita l’indizione di un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 12 istruttori amministrativi (ex categoria C1).

Il tavolo tecnico, che ha visto la partecipazione del Capo di Gabinetto della Regione Campania, del Direttore Generale delle Politiche Sociali, Giovanili e Sport e del Direttore Generale dell’ARUS, è stato convocato proprio per risolvere i nodi legati all’attuazione della misura. L’obiettivo strategico è duplice: da un lato assicurare la corretta gestione del piano per l’anno sportivo 2026/2027 e dall’altro ridurre i tempi burocratici per completare le istruttorie e liquidare i saldi dovuti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) per l’edizione corrente.

Per rispondere con prontezza a questa esigenza, l’ARUS verrà dotata di 12 unità di personale che saranno selezionate tramite pubblico concorso per titoli ed esami, all’esito del quale, le unità selezionate, saranno inserite a tempo pieno con un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.

Il bando di concorso sarà pubblicato il 6 agosto a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione “InPA” (www.inpa.gov.it), i candidati avranno 31 giorni di tempo per presentare la propria domanda di partecipazione. La scadenza al 7 settembre consentirà di ricevere le candidature anche al termine del periodo di ferie fruito, per consuetudine, dalla maggioranza dei cittadini.