Proseguono le donazioni di sangue all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Chiunque voglia dare il proprio aiuto e continuare a salvare vite umane anche in estate potrà farlo il 2 e il 30 agosto dalle ore 8 alle 12. La raccolta è organizzata dal Gruppo Frates – Donatori di Sangue Vallo di Diano e da Sodalis CSV.

La mattina della donazione è possibile fare una colazione leggera evitando latte e derivati. Bisogna essere inoltre muniti di un documento valido di riconoscimento e della tessera sanitaria.

Per info e prenotazione obbligatoria è possibile contattare il numero 377 3948750.

“Aiutaci a regalare una speranza, dona ora” è lo slogan scelto dagli organizzatori.