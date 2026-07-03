“Dottore, la mattina sto bene, ma la sera mi sembra di avere due sacchi di cemento al posto delle gambe”.

Ogni anno, appena arrivano i primi veri caldi, questa è una delle frasi che sento più spesso in farmacia. E quasi sempre viene pronunciata da persone attive, persone che lavorano, camminano, fanno le loro commissioni, seguono la famiglia e cercano di mantenere una vita normale. Non stiamo parlando necessariamente di persone con problemi importanti di circolazione. Molto spesso sono uomini e donne che fino a pochi mesi prima non avevano particolari fastidi e che improvvisamente iniziano a percepire una pesantezza crescente alle gambe, soprattutto nelle ore serali.

Qualche giorno fa una signora di 54 anni entrò in farmacia e mi disse:“Mi sembra di fare il doppio della fatica per fare le stesse cose”. La osservai mentre parlava. Non era soltanto una questione di gambe. Era stanca. Lo vedevo negli occhi. Mi raccontò che al mattino si sentiva abbastanza bene, ma già dopo pranzo iniziava ad avvertire una sensazione di gonfiore alle caviglie, tensione ai polpacci e quella strana percezione di pesantezza che peggiorava con il passare delle ore.

La prima cosa che molte persone pensano è: “È il caldo”. E in parte è vero. Quando le temperature aumentano il nostro organismo attiva una serie di meccanismi per disperdere il calore. I vasi sanguigni si dilatano per favorire la dispersione termica e questo rende più difficile il ritorno del sangue dalle gambe verso il cuore. Di conseguenza aumenta il ristagno venoso e si accentuano gonfiore e pesantezza.

Ma se il problema fosse soltanto il caldo, dovremmo stare tutti male allo stesso modo. E invece non è così. Alcune persone continuano a svolgere le proprie attività senza particolari fastidi, mentre altre sembrano arrivare a sera completamente svuotate. Per capire questa differenza bisogna guardare oltre la semplice circolazione. Negli anni ho imparato che le gambe raccontano molto di più di quello che pensiamo. Raccontano quanto ci stiamo muovendo, come stiamo mangiando, quanto stiamo dormendo e soprattutto quanto stiamo recuperando.

Quella signora, continuando a parlare, mi disse una frase che mi fece capire tutto: “In realtà non sono stanche solo le gambe. Sono stanca io”. Ed è qui che il discorso cambia completamente.

C’è un collegamento molto stretto tra sistema nervoso e circolazione. Quando viviamo costantemente sotto pressione, il corpo consuma energia in modo continuo. Il sistema nervoso resta attivato, il recupero diminuisce e aumenta quella che potremmo definire una fatica di fondo. In queste condizioni basta il caldo a far emergere sintomi che durante l’inverno erano più silenziosi.

Un altro errore molto comune riguarda l’alimentazione. In estate molte persone bevono meno di quanto credano, mangiano in modo disordinato e spesso eccedono con alimenti ricchi di sale. Il risultato è una maggiore ritenzione di liquidi e una sensazione di pesantezza ancora più marcata. Al contrario, un’alimentazione ricca di frutta, verdura e alimenti naturalmente ricchi di acqua aiuta il corpo a gestire meglio il caldo e a sostenere il microcircolo.

Anche il movimento gioca un ruolo fondamentale. Molti pensano che per alleggerire le gambe servano attività intense. In realtà spesso bastano semplici camminate quotidiane. I muscoli del polpaccio funzionano come una vera pompa che aiuta il sangue a risalire verso il cuore. Quando restiamo seduti troppo a lungo o in piedi nella stessa posizione per molte ore, questa pompa lavora meno e il ristagno aumenta.

Naturalmente esistono anche supporti specifici che possono aiutare. Da farmacista di famiglia utilizzo spesso un approccio integrato. Quando il problema riguarda il microcircolo, fitoterapici come vite rossa, rusco, centella asiatica e ippocastano rappresentano un valido aiuto. Non perché facciano miracoli, ma perché sostengono fisiologicamente il tono venoso e aiutano il corpo a gestire meglio il ristagno.

Ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Se una persona arriva all’estate già scarica, dorme male e vive costantemente in tensione, lavorare soltanto sulle vene non basta. In questi casi può essere utile sostenere anche il sistema nervoso. Magnesio e nutrienti coinvolti nel metabolismo energetico aiutano il corpo a utilizzare meglio le proprie risorse.

Molte persone restano sorprese quando, lavorando contemporaneamente su circolazione, recupero e stile di vita, iniziano a sentirsi meglio non solo nelle gambe ma in tutto il corpo.

Il messaggio che vorrei lasciarti è proprio questo: se con il caldo senti le gambe pesare il doppio, non limitarti a pensare che sia colpa della temperatura. Chiediti come stai davvero. Chiediti se stai dormendo bene, se stai bevendo abbastanza, se ti stai muovendo nel modo corretto e soprattutto se il tuo corpo sta avendo il tempo di recuperare.

Se anche tu arrivi a sera con le gambe gonfie, pesanti e affaticate, passa in farmacia. Non per cercare semplicemente un prodotto per la circolazione, ma per fare una valutazione personalizzata e capire insieme cosa sta cercando di dirti il tuo corpo. Perché le gambe pesanti, molto spesso, non sono il problema. Sono il segnale.