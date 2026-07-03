Disavventura a lieto fine per un 65enne di Bellosguardo che questa mattina si è recato sui monti di Corleto Monforte in cerca di funghi in compagnia del suo cane. Dopo diverse ore di cammino l’uomo ha perso l’orientamento e, spaventato dato che non riusciva a rientrare, ha allertato il 115.

Tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, supportati anche dall’elicottero Drago 161 decollato dal Reparto Volo di Salerno, si sono messi all’opera riuscendo a rintracciarlo in alta montagna nel territorio di San Pietro al Tanagro. Raggiunto il 65enne, lo hanno rassicurato dopo essersi accertati che non fosse ferito e lo hanno riportato a valle. Fortunatamente per lui soltanto tanta paura per quanto accaduto.

Ancora una volta il rapido agire dei caschi rossi del Distaccamento valdianese ha permesso di aiutare un cittadino in difficoltà in una zona impervia. È per questo motivo che si consiglia di portare con sè sempre il telefonino perché, in presenza di campo, è possibile allertare i soccorsi come ha fatto il 65enne o inviare la posizione GPS precisa che facilita le operazioni di recupero.