A Sant’Angelo a Fasanella Nonna Grazia Marmo compie 105 anni. È tra le persone più longeve della Campania
Nonna Grazia Marmo di 105 anni è tra le persone più longeve della Campania.
Ieri il piccolo borgo di Sant’Angelo a Fasanella ha celebrato con grande gioia un anniversario straordinario.
La dolce nonnina è un esempio di forza, saggezza e valori di un tempo che da oltre un secolo rappresenta una preziosa testimonianza della storia e delle tradizioni del paese.
A Nonna Grazia sono giunti gli auguri più affettuosi del sindaco Bruno Tierno, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Sant’Angelo a Fasanella.