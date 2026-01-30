Ti senti spesso stanco, teso, con la sensazione di non recuperare mai davvero?

C’è una frase che sento ripetere spesso in farmacia, quasi sempre con un mezzo sorriso: “Sarà stress”. Lo si dice per minimizzare, come se fosse normale convivere con stanchezza costante, tensione interna e una sensazione di affaticamento che non passa nemmeno dopo il weekend.

La verità è che lo stress non è solo mentale. Il corpo lo manifesta molto prima che ce ne rendiamo conto: sonno leggero, digestione lenta, mal di testa ricorrenti, irritabilità. Sono segnali che non indicano una malattia, ma raccontano chiaramente uno squilibrio.

Come farmacista di famiglia vedo ogni giorno persone che non stanno “male” in senso clinico, ma non stanno bene. Ed è proprio qui che intervenire fa la differenza: ascoltare il corpo prima che sia costretto ad alzare la voce.

Lo stress cronico non nasce da un singolo evento, ma dall’assenza di recupero. Il sistema nervoso resta in allerta, l’organismo consuma più di quanto riesca a rigenerare e la stanchezza diventa una compagna costante.

In questi casi i rimedi naturali possono essere un valido supporto, a patto che siano scelti in modo mirato. Piante adattogene come l’ashwagandha aiutano l’organismo ad adattarsi meglio allo stress, mentre la griffonia è utile quando la tensione si accompagna a umore basso o difficoltà a rilassarsi. Anche il magnesio, nella forma più adatta alla persona, può sostenere il sistema nervoso e muscolare.

Il punto centrale però non è il prodotto, ma il consiglio. Ogni persona vive lo stress in modo diverso e ha bisogno di un approccio personalizzato. Spesso basta poco, se scelto bene, per ritrovare equilibrio.

Se senti che il tuo corpo ti manda segnali continui, non ignorarli. Intervenire per tempo è il modo più efficace per prevenire problemi più importanti è parlane con il tuo farmacista di famiglia.