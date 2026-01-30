Tanta commozione oggi al saluto del Vicario del Questore di Potenza, Antonio Stavale, che dal 1° febbraio andrà in pensione per raggiunti limiti di età.

Dopo 35 anni di servizio nella Polizia di Stato, oggi il Primo Dirigente, prima di lasciare il capoluogo potentino e far rientro nella sua Reggio Emilia, ha voluto incontrare i colleghi e tutto il personale della Questura e delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato.

Alla Questura di Potenza è arrivato nel dicembre del 2023 con l’incarico di Vicario del Questore dopo aver svolto analoghe funzioni a Fermo. Precedentemente ha diretto la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale presso la Questura di Modena e la Divisione della Polizia Anticrimine a Reggio Emilia.

Nel corso della sua carriera, formatasi e consolidatasi nelle varie realtà professionali della Polizia di Stato, il funzionario si è distinto nella direzione di importanti servizi di ordine pubblico, ha svolto indagini di natura patrimoniale nei confronti di esponenti del crimine organizzato e ha diretto operazioni di polizia giudiziaria in materia di stupefacenti e crimine diffuso.

Il Questore Gargiulo ha avuto parole di elogio per il Dirigente che ha definito “un prezioso e valido collaboratore” sottolineandone le indiscusse qualità professionali maturate nel corso della sua carriera e le innate qualità umane, diventando un punto di riferimento non solo per i colleghi e per tutto il personale della Questura ma anche per le istituzioni territoriali con cui è riuscito a instaurare solidi rapporti di collaborazione.

Innumerevoli gli attestati di stima ed affetto da parte del personale che ha partecipato numeroso. Il saluto è stata anche occasione per la consegna, da parte del Questore, della medaglia di commiato conferita dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Vittorio Pisani.

Al dottore Stavale i più sinceri auguri per questa nuova fase della vita da parte del Questore e di tutto il personale.