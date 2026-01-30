E’ stata inaugurata nel quartiere Bucaletto a Potenza, promossa dalla Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, la Bottega solidale “A Casa di Leo”.

Un momento di intensa emozione e profondo significato, con una storia nella storia, capace di intrecciare memoria, solidarietà e futuro. La giovane Associazione “Monsignor Francescantonio Nolè”, nata per custodire e valorizzare l’eredità morale e spirituale del vescovo lucano prematuramente scomparso e ancora profondamente amato dalla sua comunità, ha scelto di onorarne la memoria con un gesto di carità autentica, devolvendo alla Caritas Diocesana i fondi raccolti durante la serata di presentazione dell’Associazione.

Un contributo che, dalle mani della nipote Maria Lucia Nolè, è stato consegnato al direttore Marina Buoncristiano per sostenere la crescita della Bottega solidale e i valori che essa incarna ogni giorno: dignità, inclusione, prossimità e attenzione agli ultimi.

“Monsignor Nolè – ha dichiarato il direttore Buoncristiano – avrebbe amato molto questo luogo. Sono certa che ne avrebbe compreso fino in fondo il valore e che sarebbe stato al nostro fianco, come sempre, accanto agli ultimi e alle fragilità”.

“Con emozione e anche con un pizzico di orgoglio – ha aggiunto Maria Lucia Nolè – consegniamo questa somma alla Caritas, nella certezza di continuare l’opera di nostro zio e di sentirne la benedizione dall’alto. Ringraziamo di cuore tutti coloro che, a vario titolo, hanno preso parte alla serata: è grazie al contributo di ciascuno che questo primo, piccolo ma significativo gesto è diventato possibile”.

La Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo esprime profonda gratitudine all’Associazione “Monsignor Francescantonio Nolè” e a quanti hanno “contribuito a rendere concreto questo dono, segno di una memoria viva che si traduce in impegno e responsabilità condivisa. Questo gesto rappresenta non solo un atto di generosità, ma anche l’inizio di un cammino comune: la Caritas rinnova la propria disponibilità a costruire future collaborazioni con l’Associazione, nella convinzione che solo attraverso alleanze fondate su valori condivisi sia possibile continuare a generare segni concreti di speranza”.