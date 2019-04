L’allergia è un disturbo del sistema immunitario caratterizzato da reazioni esagerate a sostanze comunemente chiamate allergeni. Queste sostanze possono essere di origine alimentare ma più spesso vengono respirate nell’ambiente. Si tratta dei pollini, dell’acaro della polvere o ancora dei peli di determinati animali. In tutti i casi l’allergia è provocata da un meccanismo che coinvolge anticorpi della classe IgE e alcune cellule contenenti il mediatore chimico delle reazioni allergiche, l’istamina.

Le manifestazioni allergiche variano da forme di orticaria a fastidiosi riniti e congiuntiviti. La medicina tradizionale tratta le allergie essenzialmente cercando di allontanare la persona dalla sostanza che le scatena e somministrandole al contempo farmaci come antistaminici e cortisonici.

L’omeopatia in questi casi agisce sia in acuto, attraverso una serie di rimedi che vengono scelti per caratteristiche peculiari che differenziano soggetti affetti da medesimi disturbi, sia come cura di prevenzione che arriva a considerare e curare l’iperreattività.

Nella prevenzione è importante il Ribes nigrum che con le sue proprietà antinfiammatorie aiuta il sistema immunitario a difendere l’organismo dalle allergie.

Nelle forme acute e transitorie è consigliato Apis mentre in caso di manifestazioni di arrossamento della cute associate ad intenso prurito serve Urtica Urens. Nei casi in cui i sintomi di rossore e prurito locale sono aggravati dal contatto con bagni e applicazioni fredde occorre Allium Cepa mentre Euprhasia quando sono prevalenti i fenomeni oculari associati però a lacrimazione irritante.

Se si è allergici a più sostanze è consigliabile utilizzare Pollensì che contiene al suo interno i pollini di diverse piante allergizzanti: gramigna, erba mazzolini, betulla bianca, nocciolo, parietaria, ambrosia e artemisia.

Analogamente, Poumon Histamine è utilizzato in omeopatia per contrastare gli effetti negativi della reazione allergica immediata in quanto contiene diversi mediatori chimici sia infiammatori che del sistema immunitario.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria