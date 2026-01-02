“Dormo, ma non riposo”. È una frase che sento spesso, soprattutto tra i giovani adulti.

Il sonno c’è, ma è leggero, frammentato, poco ristoratore. Ci si sveglia già stanchi, con la mente che non si spegne mai del tutto.

Dormire male non è normale e non dovrebbe essere accettato come tale. Nella maggior parte dei casi non si tratta di insonnia grave, ma di un’alterazione del ritmo sonno-veglia legata a stress, abitudini scorrette e tensioni emotive. Il sistema nervoso ha bisogno di segnali chiari per rallentare. Quando questi mancano, il corpo fatica a entrare in una fase di vero recupero e il riposo diventa superficiale.

In questi casi la fitoterapia può offrire un aiuto concreto e naturale. La valeriana è indicata quando l’addormentamento è difficile e la mente non riesce a staccare. La passiflora è utile quando il sonno è leggero e caratterizzato da risvegli frequenti. L’escolzia trova indicazione quando la tensione emotiva è predominante e impedisce un rilassamento profondo.

Anche l’omeopatia può supportare il riposo, soprattutto se inserita in una routine serale adeguata.

Ridurre gli stimoli, rallentare i ritmi e creare piccoli rituali serali aiuta il corpo a prepararsi al sonno.

Dormire bene significa prevenire stanchezza, cali di concentrazione e abbassamento delle difese. Se il sonno non ti ricarica più come una volta, è il momento di fermarti e ascoltare il tuo corpo.

Parlane con un farmacista di famiglia.