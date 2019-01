Le malattie da raffreddamento o infezioni respiratorie, numerose ed eterogenee, si affacciano puntualmente ogni anno dopo le ferie estive. È bene prima di tutto ricordare che, poiché sono scatenate da un virus, è assolutamente inutile cercare di forzare la guarigione assumendo antibiotici, che va prescritto dal medico solo in caso di eventuali complicazioni, come ad esempio le bronchiti.

Piuttosto, per alleviare la sintomatologia delle infezioni respiratorie, molto fastidiosa e debilitante, è possibile ricorrere a rimedi naturali.

Sindromi influenzali o parainfluenzali non associate a complicanze, caratterizzate da febbre, vengono gestite bene con Aconitum e Ribes nigrum, Aconitum è il rimedio di tutto ciò che è improvviso e violento. Ribes nigrum svolge l’azione di un antinfiammatorio cortison-simile e vasoprotettore antiossidante.

Generalmente ai primi sintomi o comunque in fase di manifestazione intensa si assumono 10-15 gocce o 1-2 compresse da sciogliere in bocca ogni ora. Si dirada in parallelo con il miglioramento. Se i malanni coinvolgono tutta la parte alta delle vie respiratorie, quindi naso, orecchie e soprattutto gola, l’aiuto arriva dalla Belladonna. E’ l’omeopatico sempre indicato per le infiammazioni, secchezza, arrossamento, dolore, calore e gonfiore delle mucose e dei tessuti. Quindi Belladonna viene usata per i raffreddamenti che presentano cefalee pulsanti, secchezza delle mucose e mal di gola con difficoltà a deglutire.

Per sintomi iniziali di raffreddamento, difficoltà respiratorie e tosse il rimedio più adatto è Cuprum metallicum, il rame omeopatico, noto per le sue azioni rilassanti sulla muscolatura respiratoria, che lo rendono utile in caso di difficoltà respiratorie lievi, allergie e tosse secca. La co-presenza di Viburnum lantana amplifica l’azione rilassante sul respiratorio. La Phytolacca è invece utile in caso di iperemia tonsillare, laringe secca, dolorante e congesta, con sensazione di dolore alla deglutizione che si irradia alle orecchie.

Infine, un medicinale omeopatico indicato in caso di infezioni acute e croniche di origine batterica e virale delle vie respiratorie alte e medie è l’R1 compresse del Dr. Reckeweg, un complesso di più rimedi omeopatici da assumere alla dose di 1-2 compresse 3 volte al giorno a stomaco vuoto.

Bibliografia: www.riza.it – www.greenme.it – www.omeopatiaesalute.it – www.starbene.it

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria