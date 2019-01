Andrea Di Maria, giovane attore di Sala Consilina e tra i componenti dell’amata e seguita “Casa Surace”, ritorna sul piccolo schermo in una delle serie tv con l’indice di ascolto più alto degli ultimi anni. In questi giorni, infatti, sono state rese pubbliche le prime immagini di “Gomorra 4”, in onda su Sky Atlantic in esclusiva per l’Italia a partire dal 29 marzo.

Nel teaser trailer c’è anche Andrea, che nella terza stagione ha vestito i panni di Elia Capaccio “O’ Diplomato”, uno dei Confederati, i quattro boss che prima della “grande guerra” ordita da Gennaro Savastano, si erano spartiti i guadagni della criminalità nel cuore di Napoli. Il trailer riparte dalla chiusura della terza stagione, sullo scafo al largo del Golfo di Napoli dove, morto Ciro l’Immortale, Genny è rimasto davvero solo.

La serie, nata da un’idea di Roberto Saviano con la supervisione artistica di Francesca Comencini, sarà incentrata sul ruolo di Genny che, per salvare la sua famiglia, dovrà cambiare strategia e reinventarsi uomo d’affari, lasciando il regno a Patrizia e affidandosi ad un clan legato a Donna Imma.

Otto mesi di riprese tra Napoli, Londra, Bologna e Reggio Emilia, per girare 12 episodi con più di 100 location diverse, personaggi vecchi e nuovi e oltre 3500 figuranti. I fratelli Capaccio (tra cui Andrea/O’ Diplomato) sono gli unici due superstiti dei Confederati e dopo l’alleanza con Enzo e Valerio contro Genny alla fine della scorsa stagione, adesso mireranno ad allargarsi ai danni di Secondigliano.

Ancora una grande soddisfazione, dunque, per Sala Consilina e il Vallo di Diano tutto che da marzo potranno seguire le vicende di Andrea “O’ Diplomato” su Sky Atlantic negli episodi della quarta stagione di “Gomorra – La Serie”. E l’attore valdianese, con la sua solita simpatia, ironizza su Facebook:”Nun pigliate impegni se no avite appiso ‘o quadro a ‘nu brutto chiuovo! Vabbè ma così, per dire…“.

– Chiara Di Miele –