Neve e ghiaccio a San Pietro al Tanagro. In azione i volontari della Protezione Civile Fata Onlus

Sono tanti in queste ore i volontari all’opera nei vari centri del Vallo di Diano per liberare le strade dalla neve caduta copiosa nella notte e durante le prime ore di oggi, ma soprattutto per scongiurare quello che adesso è il rischio più temuto, la formazione di ghiaccio e i conseguenti pericoli ad esso connessi.

Anche a San Pietro al Tanagro da alcune ore si sono attivati i volontari del gruppo di Protezione Civile Fata Onlus coordinati da Marianna Iannone. Grazie ai mezzi in loro dotazione, sono impegnati in supporto agli operatori comunali per sgombrare dalla neve le strade del centro abitato del paese, in particolare quelle più interne in cui neve e ghiaccio tardano a disciogliersi.

La Protezione Civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro ricorda di prestare attenzione alla formazione di ghiaccio e di evitare di mettersi alla guida nelle prossime ore. L’avviso di allerta meteo da parte della Protezione Civile regionale, infatti, è stato prorogato fino alla mattinata di domani proprio per il rischio collegato alle gelate.

– Chiara Di Miele –