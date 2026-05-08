Grande soddisfazione in casa ASSIGRECO – Agenzia Unipol Polla per gli straordinari risultati ottenuti dalle gestioni separate Unipol nella classifica dei rendimenti 2025 pubblicata da “Il Sole 24 Ore”.

Secondo la graduatoria riportata dal quotidiano economico, la gestione separata Fondivita si posiziona al 1° posto assoluto con un rendimento del 4,39%, confermando la qualità e la solidità della gestione finanziaria Unipol. Non solo: diverse gestioni separate Unipol occupano le prime posizioni della classifica nazionale ma anche Fondivita, 4,39%, Press, 4,25%, MultiGest Combinazione DEDICATA, 4,12%, PlusValore Unipol, 4,00%, e MultiGest Combinazione BASE, 3,83%.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la rete ASSIGRECO e soprattutto una conferma concreta per i tanti clienti che negli anni hanno scelto affidabilità, prudenza e continuità nella gestione del proprio risparmio.

“Questi risultati dimostrano come le soluzioni di investimento assicurativo Unipol continuino a distinguersi nel panorama italiano per stabilità e rendimento. Per noi di ASSIGRECO è una grande soddisfazione vedere premiata la fiducia dei nostri clienti” dichiarano dall’agenzia.

In un contesto economico caratterizzato da volatilità e incertezza, le gestioni separate si confermano uno strumento particolarmente apprezzato da famiglie e risparmiatori grazie a caratteristiche come consolidamento annuale dei risultati, protezione del capitale nelle formule previste dal contratto, gestione orientata alla prudenza e continuità dei rendimenti nel tempo.

ASSIGRECO continuerà ad accompagnare clienti e famiglie con consulenze personalizzate e soluzioni costruite sulle reali esigenze di protezione e investimento.

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