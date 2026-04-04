Cade in mare con il parapendio a Capaccio Paestum. Altri si lanciano per salvarlo
Paura questa sera a Capaccio Paestum dove un uomo è caduto in mare con il parapendio, per cause da ricostruire.
Dalle prime ricostruzioni altre tre persone si sono lanciate in acqua per il salvataggio, tra cui un militare.
Presenti sia i Carabinieri che i Vigili del Fuoco oltre agli uomini della Capitaneria di Porto per le operazioni di soccorso. Tutte le persone coinvolte sono state salvate dalla Capitaneria con non poche difficoltà vista la forte corrente.
Attivati sul posto anche i sanitari del 118 e l’eliambulanza per il trasporto in ospedale.