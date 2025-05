Le proteine sono fondamentali per il nostro corpo: aiutano a costruire e riparare i muscoli, a mantenere sano il sistema immunitario e a mantenerci sazi più a lungo. Ma, come sempre, l’equilibrio è la chiave! Non possiamo basare l’intera nostra alimentazione solo sulle proteine, ignorando altri gruppi alimentari altrettanto importanti.

Il corpo ha bisogno di più di proteine.

Carboidrati e grassi sani sono altrettanto cruciali per il nostro benessere. I carboidrati forniscono energia immediata, mentre i grassi, come quelli contenuti in olio d’oliva, avocado e noci, sono importanti per la salute del cuore e per assorbire le vitamine. Se eliminiamo uno di questi gruppi alimentari, rischiamo di compromettere l’equilibrio nutrizionale, e potrebbe sopraggiungere la stanchezza, la perdita di energia e problemi digestivi.

Le diete che eliminano interi gruppi alimentari non sono la soluzione e inoltre, una dieta troppo ricca di proteine può mettere sotto stress i reni e causare fastidi come gonfiore e difficoltà digestive. Il corpo ha bisogno di un mix di nutrienti per funzionare al meglio!

La via giusta è l’equilibrio.

Mangiare una varietà di cibi provenienti da tutti i gruppi alimentari, proteine, carboidrati, grassi sani, frutta, verdura e fibre, è il modo migliore per ottenere tutti i nutrienti necessari. Non esiste una “dieta magica” che funzioni per tutti e spesso la chiave per dimagrire in modo sano è semplicemente mangiare porzioni equilibrate, fare attività fisica regolare e prendersi cura del proprio corpo nel lungo periodo.