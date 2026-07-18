La delegazione siciliana, neo-costituitasi il 1° luglio 2025, quale sezione staccata dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino ETS, parteciperà alle iniziative previste a Palermo per il ricordo della Strage di Via D’Amelio del 19 luglio 1992 con il gonfalone ufficiale.

L’Associazione Internazionale Joe Petrosino, attiva a Padula dal 1999 nel sensibilizzare le coscienze nella diffusione della cultura della legalità sotto ogni aspetto e in linea prioritaria mediante la figura del celebre poliziotto italo americano Joe Petrosino (che ebbe i suoi natali proprio a Padula), ricordando il 19 luglio invita tutti “a rinnovare il proprio impegno a coltivare la memoria del giudice Paolo Borsellino, degli agenti della Polizia di Stato Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli, e di tutti i martiri della giustizia e della fede, donne e uomini delle Istituzioni, servitori dello Stato, preti, professionisti o semplici cittadini. Il loro esempio ci chiede di essere loro soci nel credere che la morte non potrà mai rappresentare l’ultimo stadio di una testimonianza che resta indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti, ispirandoci a rimanere al fianco e a sostenere senza esitazioni ed oltre ogni ostacolo chi oggi continua a combattere e a resistere, in prima linea o in silenzio, come i testimoni di giustizia e gli instancabili costruttori di legalità e di pace, contro i fautori della malavita, dell’illegalità e del disordine sociale”.