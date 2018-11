Ex alunni si ritrovano dopo 40 anni dal diploma. Festa per una classe V dell’ITIS di Sala Consilina

Si incontrano dopo 40 anni gli ex compagni di scuola dell’ITIS di Sala Consilina.

Un appuntamento eccezionale per gli ex ragazzi della V A, che sono riusciti a riunirsi dopo tanti anni dal diploma conseguito nel 1978 grazie anche ai social network e ad un apposito gruppo WhatsApp.

Si sono ritrovati per fare di nuovo quell’appello ripetuto per cinque anni e continuare la serata di amarcord a Padula, dove era presente, tra gli altri, il Presidente della Fondazione MIdA Francescantonio D’Orilia, ex alunno del ’78 ed il professore Giuseppe Colitti.

Molti compagni non si vedevano dal 1978, anno del diploma, quando avevano lasciato la scuola per seguire ognuno strade e carriere diverse: in questo modo è stato possibile rivivere insieme una serata di gioia e di emozioni ricordando i cinque anni condivisi tra i banchi. Una serata che ha cancellato il tempo trascorso e ha permesso a quei ragazzi, ormai sessantenni, genitori e in qualche caso nonni, di riscoprirsi e raccontarsi.

Il gruppo si è dato un nuovo appuntamento per altre date ripromettendosi di festeggiare nuovamente tra dieci anni.

– Claudia Monaco –