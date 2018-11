Punto Nascita a Sapri. Il Consiglio comunale di Torraca delibera per scongiurare la chiusura

Si è tenuto questa mattina al Comune di Torraca un Consiglio straordinario per affrontare il problema della chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Sapri. Quattro i punti approvati all’unanimità, come richiesto dal sindaco di Sapri Antonio Gentile durante la conferenza dei Sindaci svoltasi nei giorni scorsi.

Sarà presentata alla Regione una richiesta di deroga della chiusura del Punto Nascita, inoltre nella proposta consiliare è prevista la presenza di una delegazione del Comitato dei Sindaci del distretto 71 durante la rivalutazione da parte della Regione della deroga. Il terzo punto riguarda la necessità di una revisione, da parte degli organi centrali di Governo, della normativa che regola la materia dei Punti Nascita al di sotto dei 500 parti all’anno in territori geografici difficili. Infine è stato previsto di dare incarico all’avvocato Lorenzo Lentini di tutelare gli interessi dei Comuni del distretto 71 nel ricorso che verrà presentato al Tar contro il decreto adottato.

“Il diritto alla salute è fondamentale per tutti i cittadini e noi non possiamo permetterci di perderlo– ha dichiarato il sindaco Bianco – L’ospedale di Sapri è una struttura che andrebbe potenziata perché ha un bacino di utenza che raggruppa non solo il basso Cilento ma anche la vicina Basilicata. Se permettiamo la sua chiusura avremo perso la nostra dignità”.

– Maria Emilia Cobucci –

