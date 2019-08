Eventi culturali, la Regione Campania ridistribuisce i fondi. Tagli anche nel Vallo di Diano

A fine luglio è stata pubblicata sul Burc della Regione Campania la graduatoria dei Comuni beneficiari dei finanziamenti relativi al POC 2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura“.

10 i Comuni del Vallo di Diano ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Azione 3 ovvero “Eventi di rilevanza nazionale e internazionale” per un totale di circa 700mila euro, somma che fa parte degli oltre 7 milioni di euro complessivi stanziati. Nell’Azione 4 ”Iniziative promozionali sul territorio regionale” è stata ammessa a finanziamento per 50mila euro la manifestazione “Grotta, briganti e cacio” del Comune di Monte San Giacomo.

La partecipazione all’Avviso da parte dei destinatari però è stata molto ampia a fronte di un budget finanziario non sufficiente a permettere il collocamento di un più ampio numero di Comuni tra i soggetti beneficiari del finanziamento. La Giunta regionale ha dunque proceduto alla rideterminazione delle risorse destinate alle Azioni 3 e 4, sulla base del criterio volto a ridurre l’importo massimo previsto dall’avviso, garantendo il 65% delle risorse richieste dai Comuni, al fine di redistribuire le economie derivanti da tale intervento per coprire tutto il territorio regionale. Quindi per l’Azione 3 si è proceduto ad una riduzione del 35%, sufficiente allo scorrimento della graduatoria, e per l’Azione 4 tutti i progetti presentati sono risultati beneficiari del finanziamento, per cui la graduatoria è interamente esaurita.

Nel Vallo di Diano, oltre a Monte San Giacomo, erano già stati finanziati la festa di San Michele Arcangelo a Sala Consilina, il “Festival internazionale del Folcklore e Rassegna musicale della zampogna e della ciaramella” a Polla, la 25^ edizione di “Teggiano Jazz”, il “Meeting del Cervati – Tra natura, creatività ed innovazione 2019” a Sanza, “Luci della ribalta” a Padula, la 22^ edizione di “Orchidee tutto l’anno – itinerario tra venti, luci ambiente ed arte” a Sassano, a Montesano sulla Marcellana la 3^ edizione di “Mirabiliae”, ad Auletta l’11^ edizione di “Bianco Tanagro”, a Pertosa il “Negro 2019”. Tutti i finanziamenti vengono ridotti da 70mila a 45.500 euro. Mentre il progetto “I colori dell’estate” presentato dal Comune di Sant’Arsenio e inizialmente finanziato per 69mila euro viene ora ridimensionato a 44850 euro.

A riguardo il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, dichiara che “la decisione della Regione Campania di ridurre i finanziamenti già concessi sul POC 2019/20 e le successive disposizioni impartite dall’Ente Provinciale per il Turismo hanno determinato l’obbligo per il Comune di rivedere integralmente il progetto già approvato, di cui all’apposita delibera di Giunta municipale. Ci scusiamo per quanto verificatosi, con l’impegno a ripresentare in tempi brevi un nuovo progetto aggiornato ed integrato”.

– Chiara Di Miele –

