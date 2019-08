Polla: evade i domiciliari per andare allo stadio a veder giocare il Taranto. Arrestato 47enne del posto

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere spiccata dal GIP di Lagonegro su richiesta della locale Procura della Repubblica, un 47enne pregiudicato di Polla per evasione.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari per maltrattamenti su familiari, perchè aveva minacciato di percuotere con un tronco di legno lo zio, anziano disabile ed allettato per una patologia, e di staccargli l’ago-cannula di una flebo dal braccio, ed estorsione nei confronti della madre a cui aveva estorto 100 euro per l’acquisto di bevande alcoliche.

I Carabinieri lo hanno sorpreso ad evadere più volte i domiciliari, senza alcuna autorizzazione del giudice, per recarsi in diversi bar del circondario e, il 14 agosto, si è recato allo stadio di Polla per assistere al triangolare di calcio “Taranto FC-Rotonda-Castel San Giorgio”.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Potenza.

– Chiara Di Miele –