Polizia di Stato. Da agosto 32 nuovi agenti potenzieranno la Questura di Salerno
Dal prossimo mese di agosto 32 nuovi agenti andranno a potenziare gli organici della Questura di Salerno, dei Commissariati distaccati e dell’Ufficio Immigrazione.
Lo ha affermato il Sottosegretario al Ministero degli Interni Nicola Molteni annunciando un potenziamento di organico della Polizia di Stato.
“Più personale significa maggiore presenza sul territorio, più prevenzione e un sostegno concreto al lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine” aggiunge insieme al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, ribadendo l’impegno del Governo per investire sulla sicurezza.
“Ai nuovi agenti e a tutto il personale già in servizio va il nostro augurio di buon lavoro” dichiarano.
L’assegnazione rientra nel piano nazionale di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, con l’obiettivo di incrementare il presidio del territorio e rispondere in modo più efficace alle esigenze di sicurezza.