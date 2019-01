Evade i domiciliari e si dà alla fuga. 32enne arrestato su un treno regionale a Sapri

Un pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti è stato arrestato oggi pomeriggio a Sapri dopo un rocambolesco inseguimento a bordo del treno regionale Paola – Napoli. Le accuse sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, false generalità ed evasione. Valentino Adinolfi di 32 anni si trovava sul treno poiché era evaso dai domiciliari che stava scontando a Pontecagnano.

Ad intervenire è stato un militare del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri che si stava recando, a bordo del treno, a prendere servizio. Il militare ha notato un uomo che aveva un atteggiamento molto nervoso e accorto. Il militare ha deciso così di controllarlo e il 32enne ha fornito delle generalità che poi si sono rivelate false. Appena si sono aperte le porte del treno, l’uomo, dopo aver colpito il militare con una gomitata, si è dato precipitosamente alla fuga.

Ripresosi dal colpo, il carabiniere si è lanciato all’inseguimento bloccando il fuggitivo all’uscita della stazione e dopo una colluttazione l’uomo è stato infine ammanettato e condotto presso la Compagnia di Sapri in arresto per resistenza. I militari del Nucleo Operativo, non convinti di quanto aveva riferito l’arrestato, hanno approfondito i controlli in banca dati scoprendo le vere generalità del 32enne e la circostanza della fuga.

Adinolfi infatti, già ai domiciliari per il reato di spaccio, nella giornata di ieri era stato trovato nuovamente in possesso di una cospicua quantità di droga, e per questo, arrestato nuovamente dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano.

Questa mattina però, all’udienza di convalida in Tribunale a Salerno, non si è presentato, decidendo di fuggire all’aggravamento della pena previsto, dandosi alla latitanza. Pertanto il Tribunale ha emesso un mandato di cattura diramato a tutte le Forze di Polizia.

Ulteriori indagini sono in atto per capire dove si stesse recando e se avesse complici durante la fuga. Ora si trova rinchiuso presso il carcere di Potenza a disposizione delle Autorità Giudiziarie di Lagonegro e Salerno.

L’intraprendenza del coraggioso carabiniere, che ha riportato solo leggeri traumi, ha permesso di assicurare alla giustizia un pericoloso uomo in fuga, pronto a tutto pur di assicurarsi la libertà.

– Annamaria Lotierzo –