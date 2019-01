Incendio in un’abitazione a Polla. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura questo pomeriggio a Polla a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via dei Campi.

Le fiamme, originatesi da una canna fumaria, hanno raggiunto il sottotetto dell’immobile lambendo le travi in legno.

I proprietari hanno così allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi del Turno A hanno lavorato non poco per domare il rogo e sono così riusciti a mettere in salvo l’abitazione e ad evitare il propagarsi delle fiamme.

Fortunatamente non si registra alcun ferito.

– Chiara Di Miele –