Un importante intervento chirurgico endoscopico è stato eseguito con successo presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove un paziente gravemente compromesso da un carcinoma alla laringe è guarito.

Si tratta di un uomo anziano di Pompei al quale era stato diagnosticato un tumore della regione glottica della laringe, in stato avanzato e già esteso agli spazi paraglottici posteriori, che interessava entrambe le corde vocali e la commissura anteriore, configurando un quadro clinico particolarmente complesso ed articolato.

Nonostante la gravità della patologia, l’équipe del Professor Francesco Salzano, Direttore UOC Otorinolaringoiatria, Ordinario di Otorinolaringoiatria DIPMED UNISA e Direttore Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, è riuscita ad intervenire in modo conservativo, preservando la laringe e garantendo al paziente una qualità di vita significativamente migliore rispetto alle tecniche tradizionali.

“L’ intervento è stato realizzato mediante microendoscopia diretta in sospensione, con l’impiego di laser CO2 – spiega il Prof. Salzano – una metodica altamente specialistica che ha consentito di effettuare una quadrectomia di tipo VI, tra le più impegnative dal punto di vista chirurgico. La procedura ha permesso inoltre l’escissione radicale della lesione, come confermato dall’esame istologico, nonostante le rilevanti difficoltà tecniche legate all’estensione del tumore”.

Questa metodica, già standardizzata e codificata dalla scuola napoletana del Prof. Giovanni Motta, pioniere della procedura, è praticata in alcuni centri nazionali altamente specializzati e da pochi centri campani e rappresenta una delle soluzioni più avanzate per il trattamento conservativo dei tumori laringei. Tra i vantaggi, oltre alla radicalità oncologica, vi sono la rapida ripresa post-operatoria, la riduzione dell’impatto sul paziente, le dimissioni entro 24 ore dall’intervento e l’assenza di tracheotomia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal paziente in questione che ha voluto condividere un messaggio di gratitudine per il Prof. Salzano e la sua équipe, i quali gli hanno salvato la vita con grande professionalità e umanità. “Non pensavo fosse possibile affrontare un intervento così delicato e tornare presto a casa. La mia storia conferma il ruolo di eccellenza del ‘Ruggi’ nella chirurgia oncologica mini-invasiva della laringe”.