Il 12 aprile raccolte straordinarie di sangue a Potenza, Battipaglia e Vallo della Lucania
Domenica 12 aprile giornate di raccolta straordinaria di sangue organizzate dall’Avis a Potenza e Battipaglia.
“Con un piccolo gesto puoi aiutare chi ha davvero bisogno” fanno sapere gli organizzatori invitando i volontari a partecipare numerosi.
A Potenza la donazione sarà effettuata in Largo Don Uva dalle 8.30 alle 10.45. Per prenotarsi è possibile chiamare o scrivere un messaggio WhatsApp ai numeri 346/7626348, 346/7626345 o 0971/441063.
A Battipaglia si donerà nel Centro Trasfusionale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” dalle 8.00 alle 11.30. Per informazioni telefonare al 339/7069702.
Inoltre, sempre domenica 12 aprile, al Centro Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania si potrà donare il sangue grazie all’organizzazione dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV. Appuntamento dalle 8.30 alle 13.00. Per informazioni rivolgersi ai numeri 393/8739392 – 0974/711258.
Prima di recarsi a donare il sangue si potrà fare una leggera colazione evitando latte e derivati.