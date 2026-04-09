Si è insediato questa mattina il nuovo Procuratore Capo del Tribunale di Lagonegro Giuseppe Cacciapuoti.

La cerimonia ufficiale ha avuto luogo nell’aula “Nigro” alla presenza di magistrati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, avvocati e autorità civili e militari.

Il Procuratore Cacciapuoti torna ora nel territorio della provincia di Potenza, dove aveva iniziato la sua carriera, prendendo il posto di Gianfranco Donadio.

La Procura di Lagonegro opera non solo in una parte della Basilicata ma anche nel Golfo di Policastro e nel Vallo di Diano.