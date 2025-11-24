Esplosione in un’abitazione ad Acquavella di Casal Velino. Ferita una donna, immobile sequestrato
Attimi di paura oggi in un’abitazione ad Acquavella, frazione di Casal Velino.
Per cause da accertare si è verificata un’improvvisa esplosione, presumibilmente a causa di una bomboletta spray.
Nello scoppio una donna è rimasta ferita e l’abitazione ha subito alcuni danni.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania per le operazioni di messa in sicurezza.
Presenti i Carabinieri che hanno sequestrato l’immobile e avviato le indagini del caso.