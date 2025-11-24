Prosegue il ciclo di appuntamenti con gli Open Day organizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza dedicati alla salute e al benessere dei cittadini.

L’iniziativa prevede 20 visite fisiatriche e consulenze fisioterapiche gratuite, con un focus sulla lombalgia, la prevenzione e il trattamento riabilitativo. L’appuntamento è per sabato 29 novembre, a partire dalle ore 8:30, nei locali dell’Azianda situati nel piazzale della Torre Guevara di Potenza e ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un intervento tempestivo e mirato per la gestione di questa comune patologia.

“Continuiamo a offrire occasioni di prevenzione e cura attraverso i nostri open day, che rappresentano un’importante risorsa per la comunità. La diagnosi precoce, in particolare in ambito fisiatrico, è fondamentale per un trattamento efficace e lavorare in team con i fisioterapisti consente di garantire un approccio completo e personalizzato” dichiara il Direttore Generale Giuseppe Spera.

La lombalgia è una delle principali cause di dolore e disabilità. Un approccio corretto parte sempre dalla diagnosi fisiatrica che permette di stabilire il miglior percorso terapeutico. Il lavoro in team interprofessionale, che unisce le competenze di medici e fisioterapisti, è fondamentale per garantire una gestione efficace del disturbo e per la riuscita di un programma di cura che accompagni il paziente nel lungo periodo.

“L’obiettivo di questo Open Day – spiega il dottor Gennaro Gatto, Direttore dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Pescopagano – è fornire ai partecipanti informazioni utili sulla gestione della lombalgia, ricevere consigli sulla corretta gestione del dolore e delle attività quotidiane e apprendere strategie di prevenzione per evitare il peggioramento della lombalgia, attraverso un approccio diagnostico e riabilitativo integrato”.

All’iniziativa saranno presenti alcuni studenti del corso di laurea in Fisioterapia che avranno l’opportunità di essere coinvolti in un ambiente di apprendimento pratico, a testimonianza dell’impegno dell’Azienda nel supportare e valorizzare il percorso formativo dei giovani professionisti, creando occasioni di crescita professionale.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di domani, martedì 25 novembre. In caso di richieste superiori alle disponibilità farà fede l’ordine cronologico di adesione.