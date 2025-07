Attimi di paura ieri sera a Marsico Nuovo.

All’interno di un’abitazione, per motivi da accertare, si è verificata un’improvvisa esplosione, presumibilmente a causa di una fuga di gas.

Al momento dell’accaduto erano presenti due persone, di cui una donna che è rimasta ustionata a causa dello scoppio.

Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione e i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale la malcapitata, le cui condizioni, fortunatamente, non sembrerebbero preoccupanti.