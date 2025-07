Momenti di paura ieri sera a Muro Lucano dove un bambino è stato investito.

Il bambino era insieme al padre quando, per cause da chiarire, sarebbe accidentalmente caduto finendo in strada per poi essere investito da un’auto che stava sopraggiungendo.

L’uomo del posto, che era alla guida della vettura, si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il piccolo all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Successivamente è stato trasferito in eliambulanza a Napoli.

Stando ai primi accertamenti sembrerebbe che le condizioni del bambino siano sotto controllo e non destino particolare preoccupazione.

Sull’esatta dinamica di quanto successo e sulle eventuali responsabilità stanno cercando di far chiarezza i Carabinieri della locale Stazione.