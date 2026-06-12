Ieri il Presidente del GAL Vallo di Diano Angela D’Alto ha incontrato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico per un confronto sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio e sulle attività che il GAL sta portando avanti nell’ambito della Programmazione vigente.

Un incontro che conferma la volontà di rafforzare il dialogo istituzionale e di promuovere azioni concrete per la crescita del Vallo di Diano, in piena sinergia con la Comunità Montana Vallo di Diano.

E’ stata l’occasione per presentare il Catalogo delle Esperienze della Rete Territoriale del Turismo Educativo e Scolastico del Vallo di Diano: un progetto ideato e promosso dal GAL, primo nel suo genere in Regione Campania, nato per trasformare il territorio in una vera aula a cielo aperto e mettere in rete esperienze educative, operatori e comunità locali, al fine di rendere il Vallo di Diano una meta d’eccellenza, un vero e proprio laboratorio didattico diffuso per le scuole italiane di ogni ordine e grado.

Un progetto accolto con profonda attenzione e disponibilità alla collaborazione da parte del Presidente della Regione.