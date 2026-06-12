Incidente stradale questa mattina a Salerno in via Parmenide. Per cause da accertare lo scontro si è verificato tra un furgone e uno scooter.

Il ragazzo che viaggiava in sella al motociclo è stato sbalzato sull’asfalto a causa del violento impatto tra i due mezzi e ha riportato delle ferite.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale “Ruggi”, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi della dinamica e le squadre di Pissta per ripristinare il tratto di strada scenario dell’incidente.