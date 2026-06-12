La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino della pena detentiva, nei confronti di un cittadino straniero di 40 anni.

L’attività è scaturita nell’ambito delle procedure amministrative connesse alla richiesta di protezione internazionale presentata dall’interessato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta. Nel corso delle operazioni di identificazione e fotosegnalamento, gli accertamenti effettuati attraverso le banche dati delle Forze di Polizia hanno consentito di rilevare la presenza di un provvedimento giudiziario definitivo a carico del 40enne.

Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo doveva espiare la pena di 2 anni e 14 giorni di reclusione, nonché corrispondere una multa di 500 euro in relazione a una condanna per i reati di rapina, estorsione e lesioni personali in concorso, commessi a Salerno il 13 giugno 2010.