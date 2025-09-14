Inizia nel migliore dei modi la Coppa Divisione per lo Sporting Sala Consilina che da questa stagione vede protagoniste al via tutte le squadre dalla Serie A alla Serie B coinvolgendo quattro categorie.

E il team dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta sulla sua strada in questa prima fase ha trovato due squadre lucane: il Ferrandina e il Potenza.

La gara inaugurale per i ragazzi del tecnico Felipe Conde ha visto Carducci e company opposti al Ferrandina e ne è venuto fuori un monologo che ha palesato la differenza di ben tre categorie. Alla fine si registra una larghissima vittoria che di fatto mette i gialloverdi salesi quasi al sicuro nel passaggio del turno. Al triplice fischio il punteggio è stato di 2-10. Una partita mai stata in dubbio: solo nei minuti iniziali dopo il vantaggio salese con Carducci i padroni di casa, che nelle loro file presentavano un ex Sporting come Zancanaro, hanno illuso i tifosi di casa portandosi sull’1-1, ma da questo momento non c’è stata più storia con le marcature di Arillo, Mello e Barone, i quali hanno realizzato una doppietta a testa con la prima frazione chiusa sul 2-4.

Nella ripresa il divario con la formazione lucana si è allargato con le reti di Fatiguso e dei due under De Riggi e Tursi, che hanno fissato il risultato sul definitivo 2-10.

Ora ad attendere lo Sporting Sala Consilina c’è la seconda gara di questo raggruppamento da giocare sempre in trasferta, questa volta sul campo del Potenza, in programma sabato 20 settembre, ma mercoledì i gialloverdi sono attesi da un match sia pure amichevole molto più probante con una pari categoria come l’Ecocity Genzano.

A fine gara soddisfatti tecnico e dirigenti che pensano già all’esordio in campionato tra le mura del Pala San Rufo: con il Napoli il match è fissato per venerdì 26.