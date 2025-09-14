Tende, lenzuola e copriletto tagliati, lampade distrutte, cavo dell’asciugacapelli reciso e numerosi danni alla camera: è questa l’amara sorpresa che si è trovato il gestore di un Bed and Breakfast a Rovato, nella provincia di Brescia.

Protagonista della vicenda è una donna di 56 anni originaria di Agropoli che lo scorso fine settimana ha alloggiato nella struttura ricettiva. Insieme a lei anche un’altra donna che ha affermato di essere la figlia.

“Mettiamo in guardia gli altri operatori del settore, sicuramente sarà in cerca di un nuovo alloggio” hanno affermato i responsabili del B&B, i quali denunceranno l’accaduto ai Carabinieri.

Secondo quanto affermato dai gestori della struttura, inoltre, la responsabile sarebbe andata via non solo lasciando un danno ma anche non saldando il conto.

Foto: Prima Brescia