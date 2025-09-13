540 kg e 1 metro e 60 di altezza. A Teggiano il Maestro Manfredi batte il record con il Babà più grande del mondo
E’ opera del Maestro pasticciere Domenico Manfredi il babà più grande del mondo.
La realizzazione del gigantesco dolce, di ben 540 chilogrammi, ha avuto luogo stasera, in Piazza San Cono a Teggiano ed è entrato di diritto nel Guiness dei primati, difficilmente eguagliabile, sotto l’egida della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.
Si tratta di un vero e proprio record, infatti, se si pensa che il gigantesco dolce è stato realizzato in un unico stampo, utilizzando 1200 uova, 32 chilogrammi di burro, 80 chilogrammi di farina, 2 chilogrammi e mezzo di lievito e ben 340 litri di rum.
Il babà pesa, da secco, 196 kg e dopo essere stato bagnato nel rum ha raggiunto il peso di 540 kg, per un’altezza di 160 centimetri e di 85 centimetri di diametro.
L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di Teggiano, si è svolto alla presenza, tra gli altri, del notaio Giuseppina Di Novella, testimone ufficiale della verifica notarile per il Guiness World Record di un lavoro certosino, tra calcoli millimetrici, prove tecniche e una sfida mai tentata prima: creare il babà più grande del mondo.
“Un’idea – ha dichiarato il maestro Domenico Manfredi, titolare della Pasticceria D’Elia di Teggiano e delegato provinciale della FIPGC- nata dal desiderio di portare il nostro dolce simbolo ad un livello mai visto prima d’ora, con un’impresa che unisce tecnica, passione e un pizzico di follia”.
All’evento presenti anche il Sindaco di Teggiano, Michele Di Candia: “Una serata da incorniciare per la nostra comunità che da oggi diventa Patria del babà più grande del Mondo” e l’imprenditore Carmine Cardinale: “Il Maestro Domenico Manfredi ci ha stupiti ancora una volta e lo ringraziamo per aver contribuito ulteriormente a mettere la nostra comunità al centro del Mondo“.