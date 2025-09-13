E’ opera del Maestro pasticciere Domenico Manfredi il babà più grande del mondo.

La realizzazione del gigantesco dolce, di ben 540 chilogrammi, ha avuto luogo stasera, in Piazza San Cono a Teggiano ed è entrato di diritto nel Guiness dei primati, difficilmente eguagliabile, sotto l’egida della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.

Si tratta di un vero e proprio record, infatti, se si pensa che il gigantesco dolce è stato realizzato in un unico stampo, utilizzando 1200 uova, 32 chilogrammi di burro, 80 chilogrammi di farina, 2 chilogrammi e mezzo di lievito e ben 340 litri di rum.

Il babà pesa, da secco, 196 kg e dopo essere stato bagnato nel rum ha raggiunto il peso di 540 kg, per un’altezza di 160 centimetri e di 85 centimetri di diametro.

L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di Teggiano, si è svolto alla presenza, tra gli altri, del notaio Giuseppina Di Novella, testimone ufficiale della verifica notarile per il Guiness World Record di un lavoro certosino, tra calcoli millimetrici, prove tecniche e una sfida mai tentata prima: creare il babà più grande del mondo.

“Un’idea – ha dichiarato il maestro Domenico Manfredi, titolare della Pasticceria D’Elia di Teggiano e delegato provinciale della FIPGC- nata dal desiderio di portare il nostro dolce simbolo ad un livello mai visto prima d’ora, con un’impresa che unisce tecnica, passione e un pizzico di follia”.

All’evento presenti anche il Sindaco di Teggiano, Michele Di Candia: “Una serata da incorniciare per la nostra comunità che da oggi diventa Patria del babà più grande del Mondo” e l’imprenditore Carmine Cardinale: “Il Maestro Domenico Manfredi ci ha stupiti ancora una volta e lo ringraziamo per aver contribuito ulteriormente a mettere la nostra comunità al centro del Mondo“.