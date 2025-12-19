In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività Anas per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale ha mobilitato 2.800 risorse. L’obiettivo è offrire in occasione delle festività natalizie un viaggio ancora più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio.

Si stima di registrare, attraverso la rete di sensori di rilevamento traffico del sistema Panama installati sulle strade e autostrade Anas, oltre 10,5 milioni di transiti nella giornata di oggi, circa 8,5 milioni domani, sabato 20 dicembre, circa 8 milioni domenica 21 e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.

Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita su tutto il territorio nazionale di circa il +8% oggi, del +11% domani, del +5% domenica e del +6% lunedì 22 dicembre, pari a circa 3,5 milioni di auto in più, su un totale di oltre 35 milioni che utilizzeranno la rete stradale in gestione Anas. I maggiori incrementi sono attesi al Sud e sulle Isole, arrivando a toccare rispettivamente il +19% e il +13%.

Oggi il Grande Raccordo Anulare sarà tra le strade più trafficate: sono previsti oltre un milione di transiti, mentre sullaSS16 Adriatica e sull’A2 del Mediterraneo sono attesi tra i 600.000 e i 700.000 transiti.

Sabato 20 e lunedì 22 i maggiori aumenti di traffico interesseranno soprattutto il Sud. Lungo l’A2, la Satale 18 Tirrena Inferiore e la Statale 106 Jonica sono previsti incrementi dal +12% al +25%. Anche al Nordverso le località di montagna incrementi superiori al +20% lungo la statale SS38 dello Stelvio. Traffico più intenso anche sulla SS16 Adriatica (+15%).

Come sempre riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all’Epifania (-30%).

Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno distribuiti su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno.

Domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre è prevista la sospensione dei mezzi pesanti dalle ore 9:00 alle ore 22:00. Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it.