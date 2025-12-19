La Camera di Commercio di Salerno, insieme a Confesercenti Provinciale di Salerno, guidata dal presidente Raffaele Esposito, e Confesercenti Vallo di Diano anche quest’anno supporta gli eventi di animazione territoriale e sociale organizzati in occasione del Natale nei piccoli borghi della provincia e in particolare nei comuni di San Rufo, Auletta, Sant’Arsenio e Polla.

“Continua la nostra azione di vicinanza e di sostegno ai progetti natalizi del nostro territorio – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – messa in campo insieme alla Camera di Commercio di Salerno affinché questi eventi di animazione sociale e territoriale possano essere un ulteriore impulso per il commercio locale e un ulteriore spunto di valorizzazione dei nostri centri storici. Anche quest’anno rinnoviamo il nostro sostegno alle imprese del territorio, ribadendo l’importanza della costante presenza della Camera di Commercio di Salerno e in particolare del vicepresidente, nostro conterraneo, Giuseppe Gallo. Contribuiamo alle iniziative natalizie con l’obiettivo di creare un’atmosfera di festa e animazione che possa diventare una vera spinta per l’economia locale”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet.