Nella serata di mercoledì, all’interno della Cattedrale di Santa Maria Maggiore a Teggiano, si è tenuta la presentazione del volume di Marco Ambrogi “Ecclesia Episcopalis”.

Il volume è dedicato alla storia, all’arte e ai culti della principale chiesa di Teggiano ed è stato riconsegnato alla comunità in occasione della Festa del Patrocinio di San Cono. L’iniziativa è organizzata dalla Diocesi di Teggiano-Policastro e dalla Parrocchia Cattedrale di Santa Maria Maggiore e di San Michele Arcangelo.

La ristampa anastatica del volume, a cura della Parrocchia, si è resa possibile grazie al sostegno della Banca Monte Pruno. Il volume, frutto di un’approfondita ricerca storica e scientifica, rappresenta un contributo fondamentale alla conoscenza della Cattedrale di Teggiano, fulcro identitario della comunità teggianese.

La serata è stata moderata da Danila Pia Casella e ha visto i saluti istituzionali del sindaco di Teggiano Michele Di Candia e del Responsabile Area Executive della Banca Monte Pruno Antonio Mastrandrea al posto del Direttore Generale Cono Federico. Ha presenziato ai lavori anche il referente commerciale Area V.D. e preposto della filiale di Teggiano Alfiero Albanese.

Si sono poi susseguiti gli interventi di don Angelo Fiasco, parroco della Cattedrale, di don Vincenzo Di Marino, già archivista della Diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, e di Marco Ambrogi, autore del volume.

Le conclusioni sono state affidate a S.E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro.

Durante il suo intervento Antonio Mastrandrea ha sottolineato la forte valenza culturale e storica del volume che, grazie al supporto della Banca Monte Pruno, potrà essere nuovamente patrimonio della comunità a conferma della grande attenzione verso la cultura, l’identità artistica e i simboli del territorio, grazie anche alla forte sinergia con la Diocesi.

Si tratta, pertanto, di una nuova opera di mecenatismo messa in atto dalla Banca Monte Pruno a favore della comunità di riferimento.