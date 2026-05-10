Ieri pomeriggio nel carcere di Potenza la Polizia Penitenziaria ha sequestrato circa 200 grammi di hashish e un telefono cellulare nel corso di controlli interni.

Il sequestro è avvenuto in una camera detentiva dove si trovavano quattro persone.

A darne notizia è l’Osapp – Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

“La situazione delle carceri lucane, in particolare degli Istituti di Melfi, Potenza e Matera – ha sottolineato il segretario regionale Osapp, Giuseppe Cappiello – resta drammatica sotto il profilo della carenza di organico. Nonostante ciò il personale di Polizia Penitenziaria, con enormi sacrifici, continua a garantire sicurezza e operatività. I turni di servizio arrivano anche a 12 ore consecutive. Attendiamo risposte concrete dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e l’assegnazione di almeno 50 unità in Basilicata. Auspichiamo inoltre che al personale protagonista di questa brillante operazione venga riconosciuto il giusto merito professionale“.