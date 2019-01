Esame di Maturità 2019. Per la prima volta si svolgerà la seconda prova multidisciplinare

Novità sulla seconda prova scritta della Maturità 2019 dove debutta da quest’anno la prova multidisciplinare. Latino e Greco per gli studenti del liceo Classico, Matematica e Fisica per quelli dello Scientifico, così come oggi ha comunicato il Miur. “Comunichiamo le materie con largo anticipo – dichiara il ministro Bussetti – da quest’anno ci sono delle novità. Per questo da ottobre abbiamo cominciato a fornire tutte le informazioni utili per le prove. Per sostenere nella preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova. Si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile“.

Le simulazioni nazionali si terranno con una prima prova scritta il 19 febbraio e 26 marzo e con una seconda prova scritta il 28 febbraio e 2 aprile. Con una circolare saranno fornite alle scuole tutte le indicazioni operative.

Il decreto con le materie della Maturità illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà pluridisciplinare. La commissione proporrà agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze attraverso materiali che saranno predisposti dalle commissioni stesse nei giorni precedenti. Il giorno della prova saranno gli studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali verterà il colloquio.

Durante l’orale i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte.

E’ possibile cercare tutte le materie delle seconde prove per i vari indirizzi di studio cliccando QUI.

– Chiara Di Miele –