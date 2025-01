Settimana di controlli da parte della Polizia Municipale di Eboli per verificare le infrazioni al Codice della Strada.

Stamattina una pattuglia ha emesso il fermo di un veicolo che era riuscito a fuggire da un posto di controllo nei giorni scorsi tra le strade cittadine. Dopo un breve inseguimento, la Municipale ha bloccato la corsa dell’automobilista.

A carico del trasgressore sono state elevate sanzioni per oltre 2000 euro e l’auto è stata confiscata, poiché già sotto sequestro a seguito di un’azione intrapresa dalla Polizia Municipale di Battipaglia. Inoltre, l’uomo è stato denunciato per guida senza patente, già revocata in precedenza.

Durante l’attività di controllo gli agenti hanno fermato oltre 400 veicoli.

Sono stati sanzionati 12 automobilisti per mancata copertura assicurativa e 10 per mancanza di revisione, in aggiunta altri 11 automobilisti sono stati sorpresi alla guida mentre utilizzavano il cellulare. L’obbligo di utilizzo della cintura di sicurezza è risultata la norma più infranta.