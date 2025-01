Lieto fine per Blanco, il cane ustionato a Sala Consilina lo scorso novembre.

Finalmente Blanco ha una casa e una famiglia che lo coccola e lo rispetta. L’Oipa ha reso nota la piacevole notizia che mette fine alle sofferenze del cane.

Ricordiamo che Blanco, lontano dalle telecamere del terminal bus dove si aggirava, è stato bruciato con l’olio bollente, poi ha vagato da solo per qualche giorno prima di ricomparire in gravissime condizioni, terrorizzato e con ustioni estese su tutto il corpo.

Blanco fu affidato alle cure del veterinario e i volontari di Oipa sezione Vallo di Diano diedero vita sui social ad una campagna di sensibilizzazione per risalire ai responsabili ma anche per raccogliere fondi per poter curare il cane.

L’amico a quattro zampe ha intenerito il cuore di un medico salernitano che generosamente ha affrontato tutte le spese relative alle cure di cui necessitava Blanco.

Oggi Blanco ha finalmente una famiglia che non lo lascerà più.

