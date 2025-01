La sfida in chiave qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia tra Pomezia e Sporting Sala Consilina va ai laziali. Questi, infatti, diventano i principali favoriti a prendere parte alla manifestazione tricolore a spese della formazione salese che si presentava all’appuntamento con gli stessi punti, ma al triplice fischio a brindare è il Pomezia che vince 5-1. Un punteggio troppo severo per i gialloverdi salesi che sono stati in partita fino a 4 minuti e mezzo dalla fine.

La gara per Carducci e soci si mette subito in salita: dopo meno di 4 minuti il Pomezia si trova in avanti. La battuta dal corner di Matteus trova l’involontaria deviazione di Igor, il quale manda la sfera alle spalle dell’incolpevole Fiuza. La reazione degli uomini di Cipolla vede prima Carducci e poi Arillo chiamare agli straordinari il portiere Molitierno che con due provvidenziali interventi salva il vantaggio.

I draghi salesi provano a creare altre occasioni e riescono a costringere i padroni di casa ad arrivare al quinto fallo al 4’40” dall’intervallo, ma poi non riescono più a trovare l’altra occasione per il possibile tiro libero.

Negli ultimi secondi ci prova Arillo, ma ancora una volta Molitierno si oppone. Il suono della sirena manda le squadre al riposo sul parziale di 1-0 per il Pomezia. Nella ripresa Arillo, tra i migliori dei gialloverdi, con una giocata di fino beffa Molitierno che è costretto a raccogliere la sfera in fondo al sacco.

La situazione di parità dura soltanto una ventina di secondi il tempo necessario a Bueno per riportare avanti il Pomezia con un preciso sinistro che beffa Fiuza. Lo Sporting Sala Consilina prova a riequilibrare ma non sfrutta un paio di ripartenze, invece, dopo un palo di Gattarelli, al 15’21” Dudu firma la terza rete che di fatto chiude i conti.

Cipolla si gioca la carta del portiere di movimento con Vidal, ma viene punito da un rinvio del portiere Molitierno che firma il poker e a poco più di un giro di lancette Miguel Angel realizza la rete del 5-1 che rende davvero pesante il passivo.

Il Pomezia sale a 21 punti al settimo posto, lo Sporting Sala Consilina resta a 18 affiancata da Sandro Abate Avellino e Treviso. Domenica al Pala San Rufo arriva l’Ecocity Genzano per cercare di acciuffare la Final Eight.