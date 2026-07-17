“Dottore, basta fare due rampe di scale o camminare qualche minuto e sono già completamente sudato. Mi sembra di non riconoscere più il mio corpo”.

Ogni estate ascolto questa frase decine di volte. A pronunciarla non sono soltanto persone che lavorano all’aperto o praticano attività fisica. Molto spesso entrano in farmacia impiegati, commercianti, professionisti o insegnanti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti climatizzati e che, nonostante questo, hanno la sensazione di sudare molto più del normale. Alcuni si vergognano di stringere una mano, altri evitano camicie di un certo colore per paura degli aloni sotto le ascelle. Quasi tutti mi dicono la stessa cosa: “Forse è il caldo… oppure sto invecchiando”.

Qualche giorno fa si è fermato al banco un uomo di cinquantacinque anni, responsabile commerciale di un’azienda. Passa la giornata tra appuntamenti, telefonate e riunioni. Mi racconta che fino a qualche anno fa sopportava bene l’estate. Oggi, invece, basta uscire dall’auto o percorrere poche decine di metri sotto il sole per ritrovarsi con la camicia completamente bagnata. Gli chiedo come dorme, come mangia e come vive le sue giornate. Mi risponde che il lavoro è diventato sempre più impegnativo, che dorme poco, che spesso salta la colazione e che il pranzo è consumato velocemente tra una telefonata e l’altra. Beve diversi caffè per rimanere concentrato e la sera arriva a casa esausto.

A quel punto gli dico una frase che non si aspetta:“Forse il problema non è che stai sudando troppo. Forse il tuo organismo sta lavorando molto più di quanto tu immagini”.

La sudorazione è uno dei sistemi più intelligenti che il nostro corpo possiede. Non serve soltanto a farci sentire freschi. È il principale meccanismo con cui regoliamo la temperatura corporea. Quando il cervello percepisce che il calore aumenta, attiva milioni di ghiandole sudoripare che producono sudore. Evaporando sulla pelle, il sudore disperde il calore e protegge il nostro organismo dal surriscaldamento. È un processo straordinario e perfettamente naturale.

Ma allora perché alcune persone iniziano a sudare in modo molto più abbondante pur facendo uno sforzo minimo? La risposta, come accade spesso, non riguarda soltanto la pelle. Dietro la termoregolazione lavorano contemporaneamente il sistema nervoso, gli ormoni, il metabolismo, l’idratazione e perfino il livello di stress accumulato. Se uno di questi elementi cambia, anche il modo in cui il corpo gestisce il calore può modificarsi.

Molte persone immaginano che il sudore dipenda esclusivamente dalla temperatura esterna. In realtà il cervello interpreta continuamente decine di informazioni: il caldo dell’ambiente, lo sforzo fisico, l’attività metabolica e persino lo stato emotivo. È per questo che possiamo sudare durante una riunione importante, mentre parliamo in pubblico o quando viviamo un momento di forte tensione, anche se la temperatura non è particolarmente elevata. C’è poi un altro aspetto di cui si parla troppo poco. Lo stress cronico mantiene il sistema nervoso in uno stato di continua attivazione. Il cortisolo e l’adrenalina preparano il corpo ad affrontare situazioni percepite come impegnative, aumentando il lavoro del cuore, dei muscoli e del metabolismo. Tutto questo produce calore. E quando il corpo produce più calore, cerca inevitabilmente di disperderlo aumentando la sudorazione. Ed è qui che mi piace cambiare prospettiva: il problema non è il sudore. Il sudore è il modo con cui il tuo corpo ti racconta quanta energia sta consumando, anche quando tu pensi di essere fermo.

Ogni volta che pronuncio questa frase vedo cambiare l’espressione delle persone. Per la prima volta smettono di considerare la sudorazione come un semplice fastidio e iniziano a vederla come un linguaggio. Perché il nostro organismo non spreca energie inutilmente. Se oggi sudi molto più di qualche anno fa, forse non è soltanto colpa del caldo. Forse il tuo corpo sta cercando di dirti che sta lavorando in condizioni di maggiore stress, che recupera meno durante la notte, che consuma più energia per mantenere l’equilibrio e che è arrivato il momento di ascoltarlo con maggiore attenzione. Ed è proprio da questa consapevolezza che inizia il vero percorso verso il benessere.

Quando arrivo a questo punto della conversazione, quasi tutti mi fanno la stessa domanda: “Quindi esiste qualcosa che mi faccia sudare di meno?”. È una domanda comprensibile, ma spesso nasce da un equivoco. Il nostro obiettivo non dovrebbe essere bloccare il sudore. Il sudore è uno dei sistemi di difesa più efficaci che il corpo possiede. Il vero obiettivo è capire perché il tuo organismo sente il bisogno di utilizzarlo così intensamente.

L’errore più frequente è attribuire tutto esclusivamente al caldo. Certamente le alte temperature aumentano la sudorazione, ma il caldo è soltanto uno stimolo esterno. Se due persone camminano sotto lo stesso sole e una arriva con la camicia completamente bagnata mentre l’altra suda appena, significa che il loro organismo sta reagendo in modo diverso. La differenza non è solo nella temperatura: è nel modo in cui il corpo gestisce lo sforzo, il metabolismo e lo stress. Anche l’alimentazione ha un ruolo importante. Pasti molto abbondanti, ricchi di zuccheri semplici, alcolici o cibi molto speziati aumentano il lavoro metabolico e la produzione di calore. È come alimentare un motore già caldo. Durante l’estate consiglio spesso di preferire pasti più leggeri, ricchi di verdure, frutta di stagione, cereali integrali e proteine facilmente digeribili. Non perché facciano sudare meno, ma perché permettono all’organismo di lavorare con minore dispendio energetico.

L’idratazione merita un discorso a parte. Molti pensano che, sudando tanto, sia sufficiente bere molta acqua. Bere è fondamentale, ma quando la sudorazione è abbondante perdiamo anche minerali preziosi. Magnesio e zinco partecipano a numerose reazioni metaboliche coinvolte nella produzione di energia, nella funzione muscolare e nel normale funzionamento del sistema nervoso. Se le perdite si protraggono nel tempo, soprattutto nei mesi più caldi o durante periodi di intensa attività, può essere utile valutare con il proprio farmacista se un’integrazione personalizzata sia appropriata. Non perché questi minerali riducano direttamente il sudore, ma perché aiutano il corpo a mantenere un equilibrio migliore proprio quando è sottoposto a un maggiore stress fisiologico.

C’è poi un aspetto che considero fondamentale e che spesso viene sottovalutato: il recupero. Quando il sistema nervoso vive settimane di pressione continua, dormiamo poco e non riusciamo mai a rallentare davvero, il nostro organismo resta come un motore acceso anche quando dovrebbe essere al minimo. In queste situazioni adattogeni come l’Ashwagandha possono rappresentare un valido supporto per migliorare la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress. Non agiscono sul sudore in modo diretto, ma aiutano il corpo a gestire meglio quel sovraccarico che spesso contribuisce ad accentuare la risposta della termoregolazione. In alcune persone anche la Rodiola può essere utile quando prevalgono affaticamento mentale e ridotta resistenza allo stress.

Esistono poi piccoli gesti quotidiani che fanno una differenza molto più grande di quanto immaginiamo. Bere con regolarità durante tutta la giornata, senza aspettare di avere sete, scegliere indumenti leggeri e traspiranti, fare una breve passeggiata nelle ore meno calde, evitare di concentrare tutta l’attività fisica nelle ore centrali della giornata e concedersi qualche minuto di respirazione lenta quando ci si accorge di essere particolarmente tesi sono consigli semplici, ma profondamente efficaci. Ogni volta che riduciamo il lavoro inutile del nostro organismo, lo aiutiamo a consumare meno energia e, di conseguenza, a produrre meno calore.

Negli anni ho imparato che il corpo è molto più intelligente di quanto pensiamo. Non suda per infastidirci. Suda perché sta cercando di proteggerci. Se oggi quella sudorazione è diventata eccessiva rispetto al passato, forse non è soltanto cambiato il clima. Forse sono cambiate anche le richieste che ogni giorno imponiamo al nostro organismo.

Se anche tu hai la sensazione di sudare molto più del normale, non limitarti a cambiare maglietta o a cercare il deodorante più efficace. Fermati ad ascoltare quel messaggio. Potrebbe parlarti di stress, di recupero, di alimentazione, di idratazione o semplicemente di un organismo che ti sta chiedendo di rallentare un po’.

Passa in farmacia o chiamami. Insieme possiamo capire se quella sudorazione è una normale risposta al caldo oppure il segnale di un equilibrio che merita attenzione. Perché il mio lavoro, come Farmacista di famiglia, non è soltanto consigliarti un integratore o un prodotto. È aiutarti a comprendere il linguaggio del tuo corpo, affinché ogni piccolo segnale diventi un’opportunità per prenderti cura della tua salute prima che compaiano problemi più importanti.